هذا هو تاريخ التحاق التلاميذ بالأقسام التحضيرية

يلتحق التلاميذ بأقسام التربية التحضيرية بالابتدائيات يوم 10 أكتوبر، بعد ضبط القوائم الإسمية للأطفال المقبولين. في أقسام التربية التحضيرية، وفق ترتيبات وإجراءات التسجيل المعمول بها .

ويتولى مدير المدرسة إستكمال حجز المعلومات الخاصة بأطفال أقسام التربية التحضيرية. في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، وفق الإجراءات المعمول بها يوم أكتوبر.

وأكدت الوزارة أنه يمنع منعا باتا تحويل أي طفل مسجل في قسم التربية التحضيرية من مدرسة إلى أخرى خلال السنة الدراسية 2023/2024.

كما أكدت الوزارة أنه يؤطر أفواج التربية التحضيرية، أساتذة المدرسة الإبتدائية. من الذين استفادوا من تكوين في تأطير أقسام التربية التحضيرية،أو سبق لهم تاطيرها.

هذه شروط فتح أقسام التحضيري

وأكدت وزارة الترببية الوطنية، أنه يتم فتح أقسام التربية التحضيرية وفق شروط معينة. تتمثل في توفر قاعة دراسية بالمدرسة، مجهزة بأثاث قسم التربية التحضيرية، وتوفر المنصب المالي. وأن لا يتسبب فتح قسم التربية التحضيرية في تغيير نظام دوام العمل في المدرسة الإبتدائية.

وبهذا الخصوص يتعين على رئيس مصلحة الدراسة والإمتحانات أو التنظيم التربوي حسب الحالة حجز عدد الأفواج التربوية للتربية التحضيرية. في كل مدرسة ابتدائية حسب التنظيم التربوي. عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

ويخص التسجيل في أقسام التربية التحضيرية للسنة الدراسية 2023-2024 فقط الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018. في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، على ألا يتجاوز عدد الأطفال 25 طفلا في كل فوج.

وتودع طلبات التسجيل في قسم التربية التحضيرية في كل مدرسة مفتوح بها قسم للتربية التحضيرية. حسب المقاطعة الجغرافية لكل مدرسة، خلال الفترة من يوم الأحد 1 أكتوبر إلى يوم الخميس 5 أكتوبر 2023.

ويستخرج مدير المدرسة الإبتدائية عبر حسابه الخاص على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، قائمة الأطفال المقبولين في قسم التربية التحضيرية، مرتين ترتيبا تنازليا حسب تاريخ ميلادهم وإشهارها في فضاء الإعلانات بالمدرسة.

ويقوم مدير المدرسة باستخراج شهادات تسجيل أطفال قسم التربية التحضيرية حصريا من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.