هذا هو تاريخ الشروع في إنتاج الحبوب من طرف الإيطاليين

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، إجتماع اللجنة التقنية متعددة القطاعات المكلفة بمرافقة تجسيد المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، بالشراكة بين الشركة الإيطالية بونيفيش فيراريزي Bonifiche Ferraresi (BF) والصندوق الوطني للاستثمار (FNI) على مساحة تقدر بـ 36.000 هكتار.

وتم خلال هذا الاجتماع دراسة كل التسهيلات الضرورية لانطلاق المشروع خلال الموسم الفلاحي 2024-2025. بتخصيص مساحة 3.000 هكتار لإنتاج القمح الصلب و6.000 هكتار لزراعة البقوليات، إبتداء من أفريل 2025.

وتتعلق هذه التسهيلات بتوفير الطاقة الكهربائية، وإنجاز المنشآت القاعدية كالطرقات المؤدية إلى محيط الاستثمار. وشبكة الألياف البصرية. بالإضافة إلى إنجاز الآبار الارتوازية، وجمركة السلع والخدمات، وتسهيلات إدارية وتقنية أخرى.