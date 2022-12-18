هذا هو تاريخ المواجهات بين فرنسا والأرجنتين

يتجدّد الصدام التاريخي من جديد، بين الكرة الأرجنتينية والفرنسية على ملعب “لوسيل” القطري في نهائي المونديال بذكريات الماضي.

واتسمت مواجهات “التانغو” و “الديكة” بالإثارة والندية الكبيرة.بحكم أن البلدين يمتلكان أفضل اللاعبين على المستوى العالمي منذ مدة.

وقال موقع “قول” العالمي أن اللقاء كان بينهما في 12 مرّة. و نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز بـ 6 مباريات بينما حسم المنتخب الفرنسي 3 مباريات لصالحه. فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وأكّد أن أول لقاء جمع بين الفريقين سنة 1930، والتي عادت الغلبة للأرجنتين بهدف دون رد.فيما كان اللقاء الأخير في مونديال روسيا 2018.

كما التقى المنتخبان في المواجهات الرسمية في ثلاث مواجهات فقط في كأس العالم فازت الأرجنتين بـ 2 منها، و فازت فرنسا بلقاء واحد فقط.

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