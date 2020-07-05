هذا هو تاريخ تعيين الناجحين الجدد في المسابقة المهنية للاستاذة

سيتم تعيين الأستاذة الناجحين الجدد في المسابقة المهنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بعد الانتهاء من عملية التكوين التي سيتم الشروع فيها مع بداية الدخول المدرسي المقبل المقرر شهر أكتوبر 2020 .

حيث سيكون مع بداية السنة القادمة مخطط للتكوين الخاص بكل الرتب التي يجب أن تكون مضبوطة من طرف المعهد الوطني بكل فروعه، و موضوع على طاولة مديرية التكوين بوزارة التربية حتى يتسنى الشروع في عملية التكوين.

هذا وسيتلقى الناجحون تكوينا أكاديميا حسب التخصص شرط أن يتعزز بمذكرة نهاية مدة التكوين كما ستكون العملية تناوبية يضطر ففيها الناجحون إلى استغلال العطل الفصلية والأسبوعية لاجتناب تأخير الدروس في المؤسسات التربوية خاصة وأن العملية ستشمل الفترة الحالية عطلة الصيف وكذا عطلتي الخريف والشتاء .

وستشرع معاهد التكوين الـ13 الموزعة عبر التراب الوطني في عملية التكوين مع الدخول المدرسي ، حيث يتكفل بالعملية أساتذة هذه المعاهد إضافة إلى المفتشين