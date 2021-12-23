هذا هو تاريخ سحب استمارات الترشح الخاصة بانتخابات مجلس الأمة

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، عن موعد سحب استمارات التصريح بالترشح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وحسب ما جاء في البيان، فإن السلطة حددت الفترة الممتدة من 23 ديسمبر الجاري إلى 16 جانفي المقبل لسحب هذه الإستمارات.

ويأتي هذا القرار تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي رقم 21/513 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021. ويتضمن هذا المرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم السبت 5 فيفري 2022.

كما أشارت سلطة الإنتخابات أن اختتام عملية ايداع ملفات الترشح تكون يوم الأحد 16 جانفي 2022 على الساعة منتصف الليل.

وأوضح ذات الهيئة، أن سحب استمارات التصريح بالترشح، يتم على مستوى مقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة اقليميا كل أيام الاسبوع ما عدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الرابعة مساء، بناء على تقديم رسالة يعلن فيها الراغب نيته في الترشح موقعة ومبصمة من طرفه.

وفيما يخص الولايات 48 فهي معنية بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة المنتخبين، أي مقعد واحد. أما بالنسبة للولايات العشر الجديدة فهي معنية بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أي مقعدين اثنين.

وخلص البيان الى أن رئيس السلطة الوطنية محمد شرفي أصدر اليوم ثلاثة قرارات. كما تتعلق هذه القرارات باستمارة التصريح بالترشح وإيداع ملفات الترشح والفصل في صحة الترشيحات. وهذا تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

5 فيفري موعدا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

كما حدد تاريخ 5 فيفري القادم، موعدا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، “أنه بمقتضى المتادتين121 و122 الفقرة 2 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم 17 جمادى الأولى 1443هـ المواقف لـ 22 ديسمبر 2021 مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجراؤه يوم 5 فيفري 2022.