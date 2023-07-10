هذا هو تاريخ عقد الجمعية الإستثنائية للمكتب الفدرالي للفاف

حددت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، موعد عقد الجمعية الإستثنائية للمكتب الفدرالي، بعد إجتماع أعضاء المكتب برئاسة الرئيس جهيد زفيزف، أمس الأحد.

وحسب ماورد في موقع الفاف، اليوم الإثنين، فقد جرى تحديد نهاية الشهر الحالي، موعدا لإجراء الجمعية الإستثنائية للمكتب الفدرالي للفاف.

وأوضح البيان، انه سيتم في هذا الإجتماع التطرق للعديد من النقاط المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد للفاف وتعليمات الفيفا والتعليمات المعمول بها.