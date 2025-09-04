هذا هو تاريخ ورابط الإعلان عن نتائج التوظيف في قطاع التربية

كشفت أمس وزارة التربية الوطنية عن تاريخ الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة المتعاقدين.

وجاء في في البيان”تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم المترشحين للتوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين، والمسجلين على المنصة الرقمية “توظيف”. المخصصة لهذا الغرض. أنه نظرا لضرورة استيفاء متطلبات عملية الدخول الولائي من جهة ونظرا للعدد الكبير للطلبات من جهة أخرى، يمكنهم الاطلاع على نتائج المعالجة الآلية لطلباتهم ابتداءً من يوم الخميس 11 سبتمبر2025″.

وأكدت الوزارة من خلال ذات البيان ان الرابط المتعلق بالاعلان عن النتائج هو https://tawdif.education.dz.

للاشارة كان من المنتظر ان يتم اليوم الاعلان. عن النتائج لكن نذرا للعدد الكبير من المترشحين قررت الوزارة التاني في دراسة الملفات.