هذا هو ترتيب الخضر في تصنيف الفيفا الجديد عالمياً إفريقياً وعربياً

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف الأخير، لشهر سبتمبر الجاري، حيث حافظ الخضر على مركزهم الثلاثين على مُستوى الساحة العالمية، بعد فوزهم على جيبوتي وتعادلهم أمام بوركينافاسو في إطار التصفيات المونديالية.

وعلى الساحة القارية، لا يزال مُحاربو الصحراء في الصف الثالث خلف كل من السنغال وتونس، في حين يحتلون الصف الثاني عربيا خلف نسور قرطاج “25 عالميا” والمغرب “33 عالميا”.