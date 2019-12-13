هذا هو ترتيب المترشحين حسب نسب التصويت

قدمت السلطة الوطنية المستقبة للانتخابات، الاحصائيات النهائية لترتيب المترشحين الخمسة حسب النسبة المحصلة.

وجاء المرشح الحر، عبد المجيد تبون، الفائو في الرئاسيات، في المرتبة الاولى بنسبة 58.15 بالمائة، ما يعادل 4945116 صوت.

ويليه المترشح عبد القادر بن قرينة، تحصل على 17.38 بالمائة، ما يعادل 1477735 صوتا.

وفي المرتبة الثالثة رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بـ10.55بالمائة ما يعادل 896.934 صوتا.

أما المرتبة الرابعة، فكانت للأمين العام بالنيابة للأرندي عزالدين ميهوبي بنسية 7.26 بالمائة، ما يعادل 617.753 صوت.

وعبد العزيز بلعيد في المرتبة الخامسة بنسبة 6.66 بالمائة، ما يعادل 566.808 صوتا.