هذا هو ترتيب “بلماضي” في “الكان” من حيث الراتب

إحتل الناخب الوطني “جمال بلماضي” الصف الخامس في ترتيب أكثر المُدربين دخلا، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المُقامة في مصر.

ويتقاضى الرجل الأول في “الخضر” راتبا شهريا قيمته 55 ألف أورو، وهو ما يُعادل المليار و200 مليون في السوق السوداء.

وتواجد المكسيكي “خافيير أغييري” في الصدارة، وهو الذي يتحصل على مبلغ يصل لـ108 ألف أورو من الإتحادية المصرية لكرة القدم.

وإحتل الأسطورة الهولندية “كلارنس سيدورف” المركز الثالث بدخل شهري قيمته 96 ألف أورو.

وجاء الفرنسي “هيرفي رونار” ثالثا بـ80 ألف أورو، في حين تواجد الأسكتلندي “باسكتر” مدرب جنوب إفريقيا رابعا بـ62 ألف أورو.