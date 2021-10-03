هذا هو تصنيف الجزائر من حيث سوء التغذية

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، حسب دراسة لبرنامج الأغذية العالمي. وصنف البرنامج التابع للأمم المتحدة، الجزائر في فئة البلدان الذين يعانون أشخاصها من سوء التغذية بنسبة 2.5 بالمائة بفترة 2018-2020.

وتعد الجزائر البلد الوحيد في افريقيا الذي لم يتعد النسبة المذكورة، حيث صنفت بنفس فئة البلدان الاوروبية والولايات المتحدة. إضافة إلى كندا والصين وروسيا والبرازيل واستراليا، وغيرها. أما بإفريقيا، فصنف المغرب بالفئة التي تضم البلدان التي تتراوح نسبة السكان الذين يعانون سوء التغذية، بين 2.5 و4.9 بالمائة.

ومن البلدان الأكثر تضررا من ظاهرة سوء التغذية، فقد أحصى برنامج الأغذية العالمي كل من جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو. إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ومدغشقر، وذلك بنسبة تزيد عن 35 بالمائة من مجموع السكان.

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وذكرت وثيقة ذات الهيئة الاممية، ان اكثر من 811 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، أي 1 من 10 من سكان العالم. وكان المجتمع الدولي قد تبنى في سنة 2015، الاهداف العالمية الـ17 للتنمية المستدامة، والتي يتمثل هدفها الثاني في التوصل الى “نسبة صفر جوع”. وهذا من خلال القضاء على المجاعة و ضمان الامن الغذائي و تحسين الغذاء وترقية فلاحة مستدامة في آفاق 2030.

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