هذا هو تصنيف رياضيي النخبة والمنح الممنوحة لهم

قررت الحكومة الجزائرية، وضع تصنيفات جديدة لفائدة رياضيي النخبة، مع رفع المنح الخاصة بهم، في سبيل دفع الرياضيين الجزائريين، نحو تقديم الأفضل ورفع الراية الوطنية عاليا، في المحافل الدولية.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية الأخيرة لسنة في عددها الـ 19، يوم الـ 22 من شهر مارس الماضي، فقد وقع الوزير الأول، أيمن عد الرحمان، مرسوما تنفيذيا يصنف رياضيي النخبة إلى 3 فئات، وتضم كل منها 3 مستويات أخرى مع تحديد قيمة التعويضات المالية الممنوحة لكل فئة.

وضم المستوى الأول من الفئة الأولى الرياضيين الذين حققوا المرتبة الأولى فرديا أو جماعيا في ألعاب أولمبية أو شبه أولمبية وبطولات وكؤوس العالم.

كما يضم أيضا الذين حققوا رقما قياسيا أولمبيا أو عالميا أو حققوا المرتبة الأولى فرديا في الترتيب السنوي.

بينما يخص المستوى الثاني من الفئة الأولى الرياضيين الذين حققوا المرتبة الثانية أو الثالثة في رياضات فردية أوجماعية في ألعاب أولمبية أو شبه أولمبية

إلى جانب الرياضيين الذين حققوا المرتبة الثانية أو الثالثة في رياضات جماعية خلال بطولات أو كؤوس العالم أو في الترتيب السنوي.

وأيضا الرياضيين الذين حققوا المرتبة الأولى فرديا أو جماعيا في فئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم

أما المستوى الثالث، فيخص الرياضيين الذين حققوا المرتبة الرابعة إلى الثامنة في ألعاب أولمبية أو شبه أولمبية أو بطولات أو كؤوس العالم أو المتأهلين إلى الدور الثاني في اختصاص أولمبي أو شبه أولمبي.

إلى الجانب الرياضيين الذين حققوا من المرتبة الـ 4 إلى الـ 10 في الترتيب السنوي والمرتبة الثانية أو الثالثة في فئات الأواسط والآمال خلال بطولات أو كؤوس العالم.

وكذلك الرياضيين الذين حققوا المرتبة الأولى في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية أو المرتبة الأولى إفريقيا في اختصاص أولمبي أو شبه أولمبي.

كما يحدد المرسوم التنفيذي أيضا أصحاب المستويات الثلاثة من رياضيي النخبة في فئتي “ب” و”ج”

منح مبلغ 350 مليون سنتيم لكل رياضي أو فريق حقق المرتبة الأولى في رياضة فردية أو جماعية خلال منافسة أولمبية أو شبه أولمبية ورياضات الصم.

350 مليون سنتيم لكل رياضي أو فريق حقق المرتبة الأولى في منافسات كؤوس وبطولات العالم في اختصاصات أولمبية أو شبه أولمبية

300 مليون سنتيم لصاحب المرتبة الثانية في رياضة فردية أو جماعية خلال منافسة أولمبية أو شبه أولمبية ورياضات الصم

300 مليون سنتيم لكل رياضي أو فريق فاز بالمرتبة الثانية في منافسات كؤوس وبطولات العالم في اختصاصات أولمبية أو شبه أولمبية

250 مليون سنتيم لصاحب المرتبة الثالثة في رياضة فردية أو جماعية خلال منافسة أولمبية أو شبه أولمبية ورياضات الصم

250 مليون سنتيم لكل رياضي أو فريق فاز بالمرتبة الثالثة في منافسات كؤوس وبطولات العالم في اختصاصات أولمبية أو شبه أولمبية

100 مليون سنتيم لصاحب المرتبة الرابعة إلى الخامسة في رياضة فردية أو جماعية خلال منافسة أولمبية أو شبه أولمبية ورياضات الصم.

60 مليون سنتيم لصاحب المرتبة السادسة إلى الثامنة في رياضة فردية أو جماعية خلال منافسة أولمبية أو شبه أولمبية ورياضات الصم.