هذا هو تعليق المغرب على الملف المشترك لمونديال 2030

حسم مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي بإسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الجدل حول الملف المشترك للمغرب العربي لتنظيم كأس العالم 2030.

ووفق ما نشرته صحيفة “مملكة برس” المغربية، قال الخلفي، أن المجلس الحكومي لم يتدارس تقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، غياب أي نقاش على مستوى المجلس الحكومي اليوم في هذا الموضوع.

وقال أن الملك محمد السادس ثمن الموقف الجزائري النبيل بالتصويت للمغرب في مونديال 2026 الذي فاز به الملف المشترك الأمريكي.

مشيرا إلى أن هذا يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء الذي يتحلى بها عبد العزيز بوتفليقة.