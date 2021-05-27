هذا هو تقييم شرفي للحملة الإنتخابية في أسبوعها الأول

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، إن الحملة الإنتخابية في أسبوعها الأول كانت حيوية وحركية ولم تكن محتشمة.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين، خلال تنشيطه لندوة صحفية حول تقييم الأسبوع الأول للحملة الإنتخابية، قال محمد شرفي: “الحملة الإنتخابية لم تكن محتشمة، خصوصا مع البروتوكول الصحي المعتمد فيها”.

وأوضح شرفي، إن القوائم الحزبية، مضطرة لإستقبال المواطنين في فضاءات مغلقة، بالإضافة إلى شغل نصف القاعة فقط، إحتراما لإجراءات التباعد الإجتماعي لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة، شكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مسؤولي القوائم الحزبية، مؤكدا أنه ليس من السهل جذب المواطنين مع فرض البروتوكول الصحي عليهم.ورغم كل هذا، أكد شرفي إن كل القاعات المبرمجة في الحملة الإنتخابية خلال الأسبوع الأول، سجلت نشاطات، ولم تبقى أي قاعة فارغة.