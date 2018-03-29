هذا هو ثمن ركن السيارة في “الباركينغ” بالعاصمة

سيضطر المواطنون الراغبون في ركن سياراتهم بموقف ركن السيارات بالعاصمة على دفع 100 دينار لكل ساعتين.

وقال عبد الرحمن سوالمية مدير الإدارة والتجهيز لـ”النهار أونلاين”، أنه تقرر توحيد مبلغ ركن السيارات بالمواقف في العاصمة.

مشيرا إلى أن الثمن يكمن في 100 دينار لكل ساعتين ومن ثم يتم إحتساب 20 دينار لكل ساعة إضافية بعد الساعتين.

مؤكدا في ذات السياق إلى أن هذا الإجراء يدخل لتفادي دخول الإنتهازيين الذين يركنون سياراتهم طيلة اليوم دون دفع المبلغ.

مشيرا إلى أن هذه الأموال تذهب إلى خزينة البلدية للإستفادة منها في مشاريع تنموية هامة.