هذا هو جدول توقيت امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024

ينطلق هذا الأحد امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، حيث يمتحن المترشحون في سبع شعب و يتعلق الأمر بشعبة آداب و فلسفة شعبة لغات أجنبية و شعبة علوم تجريبية و شعبة، رياضيات و شعبة تقني رياضي و شعبة تسيير و اقتصاد، وشعبة الفنون.

و ستنطلق امتحانات الفترة الصباحية في على الساعة 8.30 في حين تبدأ امتحانات الفترة المسائية على الساعة الثالثة. مساءا في حين تنتهي بعضها على الساعة السادسة ونصف مساء.

ويجتاز المترشحون في اليوم الأول موضوع اللغة العربية في الفترة الصباحية والعلوم الاسلامية في الفترة المسائية بالنسبة لجميع الشعب ، كما يجتاز مترشحو شعبة تسيير واقتصاد مادة القانون في الفترة الصباحية .