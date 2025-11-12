هذا هو جديد الاختبارات في الطور الابتدائي.. وهكذا يتم حساب المعدلات

أكّد المنشور الوزاري الخاص بالتقويم البيداغوجي في المراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2026/2025، أنه يخصص اختبار فصلي واحد لكل مادة من المواد المقررة في مرحلة التعليم الابتدائي. باستثناء التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية.

و يكون تقييم تعلمات تلاميذ السنة الثالثة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية في الفصل الأول على شكل ملاحظات وصفية ونوعية، تعكس مستوى اكتساب المهارات الأساسية المرتبطة بتعلم هاتين المادتين.

كما يكون تقييم تعلمات تلاميذ السنة الرابعة في اللغة الأمازيغية في الفصل الأول في شكل ملاحظات وصفية ونوعية. تعكس مستوى اكتساب المهارات الأساسية المرتبطة بتعلم هذه المادة.

وبالنسبة لحساب المعدلات، فقد أكد المنشور طريقة حسابها في مرحلة التعليم الابتدائي هي نفسها المعتمدة في السنة الدراسية الماضية 2024-2025.