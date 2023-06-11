هذا هو جديد التنقيط في مسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين

عدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في سلم التنقيط الخاص بتوظيف الأساتذة الجامعيين من خلال تقليص علامة المقابلة إلى 4 نقاط بعدما كانت 6.5 نقطة وكذا الأخذ بعين الإعتبار أقدمية الشهادة .

وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية فيتم منح نقطة0.5 للمترشحين الحائزين على شهادة معادلة لشهادة الدكتوراه .

اما بالنسبة لتاريخ الحصول على الشهادة فيتم التنقيط من 0 إلى نقطتين ويتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس 0.25 نقطة من كل سنة في حدود نقطتين.

كما يتم تقييم ترتيب المؤلف المشارك في المقالات العلمية ب 100 بالمائة من نقاط النشر بالنسبة للمؤلف الأول،وثاني مؤلف 50 بالمائة،ثالث مؤلف 25 بالمائة فأكثر باستثناء التخصصات التي تتبنى الترتيب الأبجدي حيث يستفيد جميع المؤلفين بنسبة 100 بالمائة.

وبالنسبة للمداخلات العلمية فيتم تنقيطها من 0 إلى 3 نقاط ويتم منح 0.25 نقطة عن كل مداخلة دولية في حدود نقطتين

أما الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس فتنقط من 0 الى 3 نقاط،المهنية المكتسبة من طرف المترشح،بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بعنوان شغل مناصب تأطير على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية، أو الخاصة من 0 إلى 15 نقطة على الأكثر .

وبالنسبة للمقابة فهي من 0 إلى 4 نقاط ويتم فيها التركيز على وضوح وسلاسة الخطاب،القدرة على التواصل والمهارات العلمية الخاصة .

هكذا يتم الفصل بين المترشحين

ويتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط عند إعلان النتائج النهائية للتوظيف على أساس الشهادات للإلتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”حسب الأولوية في العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المقابلة مع لجنة المقابلة.

والعلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بمؤسسات التعليم العالي والعلمة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار تاريخ الحصول على الشهادة.

وفي حالة ما إذا تعذر الفصل بين المترشحين المتساويين في النقاط رغم تطبيق المقاييس المذكورة فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المقاييس الثانوية منها أصناف الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الإلتحاق بها ،كما تمنح الاولوية للكبر سنا ،وكذا الوضعية العائلية لكل مترشح.