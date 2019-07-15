هذا هو جديد الحج لموسم 2019

سيعرف موسم الحج هذا العام عدة إجرءات جديدة عكس بقية المواسم الفارطة، وفق ما كشفت عنه الوزارة الأولى اليوم الإثنين .

أين تم إعتماد الرقمنة في كل عمليات التحضير للحج للقضاء على المركزية بدء من عملية التسجيل في القرعة وإلى غاية إختيار شقق الإقامة

بالبقاع المقدسة عبر الأرضية الرقمية للحج، مما سمح بتقديم خدمات نوعية لفائدة كل المقبلين على أداء هذه الفريضة،

حيث قاربت العملية من نهايتها بتسجيل 35.538 حاج إستكملوا إجراءات الدفع واقتناء تذاكر الرحلات.

كما سيتم الرفع من الرعاية الصحية عن طريق التكفل بتلقيح كل الحجاج الميامين، وتخصيص 113 مرفق صحي ضمن البعثة معهم 53 طبيب،

يضمنون رعاية حجاجنا الميامين عبر الفروع الصحية والإستشفائية المنصبة على مستوى مراكز جدة والمدينة ومكة المكرمة،

والتخفيف من إجراءات أخذ البصمة الحيوية المقررة هذه السنة، حيث تم تجنيد وسائل النقل الضرورية من طرف الجماعات المحلية

لنقل حجاجنا الميامين إلى هذه المراكز مع إعفاء بعض ولايات الجنوب منها، وفق ذات المصدر .

وكذلك التكفل بنقل أمتعة حجاج الولايات الجنوبية وإعفاء حجاج هذه الولايات عناء نقلها معهم إلى مطارات الإنطلاق.