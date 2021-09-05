هذا هو جديد الخضر ساعات قبل سفرية مراكش

واصل المنتخب الوطني، تحضيراته للسفرية المُرتقبة الى مراكش، لمُلاقاة بوركينافاسو في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وعرفت مركز سيدي موسى، وكالعادة، أجواء حماسية من طرف زملاء القائد رياض محرز، الذين يبدون عازمين على العودة بالزاد كاملا أمام أبرز مُنافس لهم في المجموعة.

وشهدت التدريب ما قبل الأخير، يوم أمس السبت، عملا تكتيكيا من طرف جمال بلماضي، الذي قام برسم النهج الذي سيعتمد عليه، واضعا أساسيي الهجوم في مواجهة أساسيي الدفاع، واضعا الجميع أمام مواقف يُمكن أن يواجهها أمام “الخيول” سهرة بعد غد الثلاثاء.

وختم التمرين، بمُباراة تطبيقية، كان الفوز فيها لفريق بقيادة سفيان فيغولي ويوسف بلايلي، وهذا قبل أن تتحدى عناصر الخط الأمامي ثلاثي الحراسة، مبولحي، أوكيدجة ومجادل في تمرين التسديد نحو المرمى.

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