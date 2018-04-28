هذا هو جديد الدخول الجامعي المقبل

بعثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة إلى مدراء الجامعات تحضيرا للدخول الجامعي المقبل 2019/2018.

وحسب المراسلة التي تحوز عليها “النهار أولاين”، فإنه من أجل ضمان دخول جامعي في ظروف حسنة ينبغي أن يكون تجسيد مشاركة جميع الفاعلين المعنيين

وأضافت المراسلة أن الإنطلاقة الفعلية للدخول الجامعي ستكون منتصف شهر سبتمبر على اكثر تقدير.

ولا ينبغي ان تتعدى مدة السداسي 14 أسبوعا من التعليم العالي، كما ستنظم الدورة الإستدراكية في آخر كل سداسي عوض تنظيمها في شهر سبتمبر.

وأضافت المراسلة أنه يجب إحترام رزنامة العمل الجامعية التي تعد أواخر شهر جوان من طرف المصالح المؤهلة لوزارة التعليم العالي.

بالإضافة إلى إعداد توزيع المهام البيداغوجية للسنة المقبلة قبل الذهاب إلى عطلة نهاية السنة الحالية.

كما حرصت وزارة التعليم العالي على أن يتم التكفل ومتابعة طلبة السنوات الأولى بتفضيل أقدمية قدرات ومهارات الأساتذة.

وأوصت المراسلة المدراء أنه يجب إعادة جدولة التوقيت من قبل كل مؤسسة، وأن تبقى الجامعات مفتوحة من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء.