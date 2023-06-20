هذا هو جديد المعدل الموزون ومدرسة للفلاحة الرعوية لأول مرة

قررت وزارة التعليم والبحث العلمي، مراجعة كيفية احتساب المعدل الموزون للالتحاق بمختلف الشعب المرغوب فيها من طرف الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023.

وأفادت مصادر موثوقة على دراية تامة بالملف من مبنى الوزارة، أنه وفي إطار مسعى الوزارة للرفع من نسبة الرضا لدى الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا، تقرر مراجعة كيفية احتساب معدلات الالتحاق بكافة الشعب، من خلال طرح مراجعة كيفية احتساب المعدل الموزون وقالت بصريح العبارة “في حالة ما إذا كان المعدل الموزون ليس في صالح الطالب الناجح في شهادة البكالوريا لدورة 2023، وفي حالة ما إذا كان المعدل العام للنجاح في شهادة البكالوريا يساوي أو يفوق الحد الأدنى للمعدل الموزون يمكن للطالب الالتحاق بالشعبة المرغوب فيها” وأكدت على أن الطريقة الجديدة في حساب معدل الالتحاق ستشمل كافة الشعب والمسارات التي تخضع للمعدل الحسابي الموزون بغية تحسين نسبة الرضا لدى حاملي شهادة البكالوريا.

كما أقرت ذات الوزارة-تضيف مراجع “النهار أونلاين”، بأهمية إجراء تخفيض في معدلات الالتحاق بعدة شعب لفائدة الناجحين الجدد “خفضنا في معدلات الالتحاق كافة الشعب مثلا من معدل 14 إلى 13.50 ومن 13 إلى 12.50 إلى آخره”، قبل أن تشير إلى وجود استثناءات بخصوص التخفيض في المعدل لتشمل المدارس العليا للأستاتذة نظير الإقبال الرهيب من طرف حاملي شهادة البكالوريا “المدراس العليا للأستاذة غير معنية بقرار تخفيض المعدل”.

إلى ذلك، استحدثت وزارة التعليم والبحث العلمي ولأول مرة مدرستين للفلاحة الرعوية إحداها بولاية الجلفة، ومدراس أخرى بمدينة سيدي عبد الله تتمثل في “نانو تكنولوجيا وأخرى تتعلق بالأنظمة المستقلة وكذا مدرسة عليا جديدة بولاية سعيدة.

ومن المرتقب أن تفرج الوزارة عن المنشور الخاص بها والمتواجد حاليا على مكتب المسؤول الأول على القطاع من أجل المراجعة والتعديل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أعلن في وقت سابق عن تحديد تاريخ العشرين من شهر جويلية الداخل للإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا للموسم 2023/2024.