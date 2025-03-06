هذا هو جديد الناجحين في باك 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إقرار “إمكانية توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025 شعبة آداب، نحو تخصصات علمية حديثة”.

و في هذا الصدد، أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الاتصالية،عبد الجبار داودي. أن تلك التسجيلات “لا تتعلق بالتخصصات العلمية الدقيقة. وإنما تشمل ما يعرف بالعلوم الحديثة والمعتمدة على اقتصاد المعرفة والتي يمكن لحاملي شهادة البكالوريا للشعب الأدبية من التمكن فيها”.