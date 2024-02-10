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هذا هو جديد تدريس اللغة الانجليزية في التعليم الإبتدائي

بقلم نوال زايد
هذا هو جديد تدريس اللغة الانجليزية في التعليم الإبتدائي
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أكدت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم تعميم تدريس اللغة الانجليزية في الموسم الدراسي 2024-2025. ليشمل السنة الخامسة ابتدائي.

وحسب المنشور الإطار للدخول المدرسي المقبل الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه. فقد اكدت الوزارة على ضرورة تعميم تدريس هذه اللغة. لتشمل السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي بداية من الموسم القادم.

وأكدت الوزارة أن الدخول المدرسي المقبل يندرج ضمن سيرورة تنفيذ مخطط عمل وزارة التربية الوطنية المنبثق عن خارطة طريق الحكومة لتنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية، وهو المخطط الذي يرمي إلى تحسين مؤشرات النوعية في أبعادها البيداغوجية والتسييرية والاستثمارية، من أجل تجسيد أهداف قطاع التربية الوطنية المتعلقة بتحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والإنصاف بينهم للاستفادة منتعليم نوعي، وجيه، فعال وجامع.

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رابط دائم : https://nhar.tv/lIZy6
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