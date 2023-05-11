هذا هو جديد ترقية الأساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي

أصدرت وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي ،تعليمة وزارية مشتركة تحدد كيفيات التكفل بترقية الأساتذة الباحثين الإستشفائيين ،والأساتذة الباحثين الدائمين التابعين لوزارة التعليم العالي .

وحسب التعليمة التي تحوز عليها “النهار أون لاين ” فإنه في إطار تطبيق أحكام التعليمة المتعلقة بعقلنة مناصب مالية في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية،فقد تم إدراج طريقة تمنح الأفضلية في مجال ترقية الموظفين لتحويل المناصب المالية عوضا عن استحداث مناصب مالية جديدة” .

كما تشير التعليمة أنه قصد الإستجابة لمتطلبات التأطير البيداغوجي التي يفرضها الطلب الإجتماعي. المتزايد والمستمر على التعليم العالي سيتم العمل بهذا الاجراء .

ويتم الترخيص خلال سنوات 2023-2024-2024 بالتحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من طرف الأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين. والأساتذة الباحثين المعنيين بالترقية. والخاضعين على التوالي للقانون الأساسي الخاص باللأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي .

وأضافت التعليمة أنه قصد دعم قدرات البحث وضمان تسيير فعال للحياة المهنية للباحثين الدائمين. يوسع العمل بأحكام هذه التعليمة لتشمل الباحثين الدائمين الخاضعين .

وأضافت أن هذا التحويل التلقائي يكون بمقرر من المعني ويؤشر من طرف المراقب الميزانياتي، ويؤدي إلى الحذف بنفس الأشكال للمناصب المشغولة سابقا من طرف المعنيين الذين استفادو من الترقية .