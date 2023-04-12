هذا هو جديد توظيف الأساتذة في الجامعات

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة لمديري المؤسسات الجامعية، حول استغلال المناصب المالية في إطار مسابقات التوظيف للإلتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”.

وأكدت الوزارة من خلال المذكرة التي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها، أن بعض المؤسسات الجامعية تقوم بتخصيص مناصب مالية في إطار مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد “ب”، في شعب وتخصصات لا تعكس حقيقة احتياجاتها الفعلية. ولا تستجيب لمتطلبات دعم التأطير البيداغوجي في التخصصات التي تشهد فيها هذه الاخيرة عجزا.

وأكدت المذكرة أنه بغرض تمكين المصالح الوزارية من متابعة دقيقة لاستغلال المناصب المالية المفتوحة للتوظيف، منصبا بمنصب. يجب موافاة مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية قبل الاعلان عن اي عملية توظيف بوضعية مفصلة عن الشعب والتخصصات المراد التوظيف فيها. وعدد المناصب المالية المخصصة لذلك مرفقة بالتبريرات اللازمة، التي تشمل عدد الأساتذة الباحثين الدائمين في الشعبة والتخصص المراد التوظيف فيه. إضافة الى تعداد الطلبة المتمدرسين في الشعبة والتخصص المطلوب وكذا راي الهيئات العلمية والبيداغوجية المختصة.

كما طلبت الوزارة بتحرير وثيقة، تثبت الإحتياج الفعلي للتوظيف في الشعبة والتخصص المحدد من طرف كل جامعة.