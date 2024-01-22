هذا هو جديد حاملي شهادة الدكتوراه

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري أن هنالك نصوص قيد الإنتهاء. من أجل إثرائها مع الجهات الوصية بشأن توظيف. حاملي الدكتوراه هذه السنة.

وأشار وزير التعليم العالي بداري خلال نزوله ضيفا في فروم المجاهد. أنه تم الإنتهاء من إعداد النصوص، وهي في مراحل جد متقدمة وستنشر قريبا.

وأضاف الوزير، أن هنالك تحفيزات للمؤسسات الإقتصادية من أجل وحدات للبحث والتطوير من أجل تعاقد حاملي الدكتوراه. معهم لمدة 3 سنوات قابلةللتجديد وبمرتبات عالية. حيث يمكن لحاملي الدكتوراه إمضاء عقود مع وحدات ومخابر بحث لتطوير المعارف والبحوث.