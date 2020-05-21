هذا هو جديد قانون المالية.. الإعفاء من IRG ورفع السميغ بداية من 1 جوان

سيتم تطبيق قرار الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، أو ما يعرف اختصارا بـ”IRG” في الرواتب التي لا تتجاوز ثلاثين ألف دينار بداية من شهر جوان الداخل.

وجاء هذا القرار في تقرير عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه.

أين أكدت الحكومة صراحة في الشق المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية للأسر، على تحديد تاريخ الفاتح من شهر جوان الداخل، للشروع في إعفاء رواتب القاعدة العمالية التي لا يتعدى راتبها ثلاثين ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي.

وهو التاريخ نفسه الذي ستتم فيه مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار، إلى عشرين ألف دينار وهذا لصالح أصحاب الدخل المنخفض.

أما في الشق المتعلق بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي الجديد لمشروع القانون، فقد تقرر تخفيض نفقات التسيير “خارج الأجور والتحويلات الاجتماع” بـ141 مليار دينار، 150 مليار دينار كتخفيض للنفقات الجارية، وأكثر من تسعة مليار دينار لتغطية إثر مراجعة قيمة الأجر الوطني القاعدي الأدنى.