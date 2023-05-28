هذا هو جديد مراجعة البرامج التعليمية في الجامعات

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،مبادرة للمشاركة في إنجاز دروس مرجعية خاصة بالمواد والمقاييس الأساسية للسنة الأولى جامعي. في إطار مراجع البرامج.

وتهدف هذه التي اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تثمين جهود الأسرة الجامعية والباحثين وتعزيزها. للإستفادة من خبراتهم ضمن مشاريع تشاركية تعاونية لانجاز مؤلفات مرجعية لدروس المواد والمقاييس الأساسية. للسنة أولى جامعي في ميادين الرياضيات ،الإعلام الآلي علوم المادة والعلوم والتكنولوجيا.

ويجب أن تكون العروض مقترحة من طرف أساتذة باحثين،أو باحثين دائمين لهم 8 سنوات خبرة على الأقل في ممارسة مهام التعليم في الميدان. منها 5 سنوات خبرة على الأقل في تدريس المادة أو المقياس المعني ،سواء كان ذلك بالجزائر أو بالخارج.

ولا يمكن أن يشترك في المشروع الواحد أكثر من ثلاث مؤلفين ،ويمكن الترشح بمشروع تأليف واحد.

وبالنسبة لشروط مشاريع المؤلفات المرجعية ،لا تكون مقترحات مشاريع التأليف قد سبق نشرها. ويجب أن تكون صياغة هذه المؤلفات بلغة تدريس المواد في المؤسسة الجامعية وحسب البرامج الرسمية.

كما أن وضوح العبارة مطلب أساسي في التحرير ،لتيسير الفهم على الطلاب. ويجب أن يشتمل مؤلف المشروع على دروس مدعومة بأمثلة وتمارين تليها حلول نموذجية في نهاية كل فصل.

وينبغي أن تشتمل مشاريع المؤلفات على فصول وفهارس للعناوين ،وأن تكون منهجيتها واضحة. مع تحدد طبيعة الفئة المستهدفة ،وأن تشتمل على دليل لاستعمال المشروع المقترح وأن تكون مراجعها وفق منهجية التوثيق”.

ويتم تقييم المؤلفات المقترحة من طرف خبراء في الميادين والتخصصات المعنية وفي حالة رفض المشاريع المقترحة. يمكن لأصحابها الدفاع عن مقترحاتهم أمام لجنة من الخبراء تشكل لهذا الغرض .

ويقوم المعنيون بملء استمارة التعريف بالمشروع المقترح على موقع الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا قبل 31 أوت القادم ،وتشتمل الإستمارة على أسماء المؤلفين ،مؤسسة انتمائهم ،وعدد سنوات التدريس في الميدان والمادة المعنيين والشعبة والمادة المقترحة للتأليف .