هذا هو جديد مسابقة التوظيف لدى بريد الجزائر 2025
بقلم حمزة بن هويس
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها اليوم عن المرحلة الثانية من عملية اختيار المترشحين االمقبولين لاجتياز المسابقة الوطنية التي نظمتها مع حلول جانفي 2025 .
وحسب البيان فقد أعلمت مؤسسة بريد الجزائر كافة المترشحين أنه، وبعد دراسة وتقييم ملفات الترشح المودعة في إطار عرض التوظيف الذي أطلقته المؤسسة.
وأضاف البيان أن العملية تتم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM ومنصة Emploitic، تأتي المرحلة الثانية من عملية اختيار المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة مع الجهات.
للإشار فإن مؤسسة بريد الجزائر فتحت مسابقة وطنية في الفاتج من جانفي 2025 بهدف توفير 498 منصب عمل.
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