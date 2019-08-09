هذا هو حكم جواز إفراد يوم السبت بصيام يوم عرفة

أصدرت لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتوى حول جواز إفراد يوم السبت بصيام يوم عرفة.

وحسب بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد إجتمعت لجنة الفتوى بمقر وزارة الشؤون الدينية أول أمس.

وأضاف البيان أن اللجنة اجتمعت من أجل إصدار فتوى خاصة بصيام يوم عرفة الذي يوافق هذا العام يوم السبت.

وكشفت اللجنة،أنه يستحب صيام يوم عرفة لما فيه من الأجر والمثوبة كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

وجاء في الحديث “أنه قال سئل رسول الله عن صوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم ولا يمنع صيامه إن وافق يوم السبت”.

أما حديث النهي عن صيام يوم السبت فهو حديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه ولمخالفته للأحاديث الثابتة والصحيحة الآذنة بصومه ولو مفردا.