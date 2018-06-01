هذا هو دور “محرز” في تشكيلة “غوارديولا” !!

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” المقرّب من نادي مانشستر سيتي، عن التشكيل المحتمل لبطل الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بعد أن تم حسم صفقتي “محرز” و”جورجينيو”.

وأكد ذات المصادر، أنّ الإعلان الرسمي للصفقتين سيكون في نهاية الأسبوع المقبل بعد نهاية المباريات الدولية الودية على أقصى تقدير.

وتم وضع “رياض محرز” في التشكيل الأساسي لثلاث خطط محتملة للمدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

فهو سيكون ضمن الخيارات الهجومية، سواء في خطة 4-3-3 مع وجود مهاجم صريح (أغويرو)، أو بوجود مهاجم وهمي (سترلينغ)، وحتى في خطة 3-4-3 نجم الخضر سيكون حاضرا.