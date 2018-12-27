هذا هو رد منظمة حماية المستهلك بخصوص علامتي “فاميكو” و “1001”

فندت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، الأقاويل التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول تشهير المنظمة بعلامتي “فاميكو” و “1001” على أنهما الأكثر ضررا بالمستهلك.

وكشفت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية الفايسبوك: “المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قامت بعدة تحاليل في السابق على منتوجات غذائية وصناعية، و لم تذكر يوما العلامات غير المطابقة، و إنما تقوم بإخطار المصالح الرقابية المعنية بذلك والمخولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و لإلحاح المستهلكين بتوجيههم تقوم المنظمة بذكر العلامات المطابقة والسليمة أو طريقة الاستهلاك الأسلم”.

وأضافت أيضا: “إن ذكر أسماء العلامات غير المطابقة في دراسة مقارنة على عينة غير شاملة من العلامات الموجودة في السوق، دون إخضاع كل المنتوجات للتحليل، يمكن أن يجر المنظمة للمحاكم بحجة ” الاستهداف” و ” التشهير” .

مؤكدة: ” كما أن هدف عمل المنظمة هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتشجيع المؤسسات التي تعمل وفق المعايير وليست تدمير المؤسسات الاقتصادية و تراعي المنظمة العائلات التي تسترزق منها”.

مبرزة في ذلك: “والدليل على نجاح مسعى المنظمة في تطهير السوق من المنتوجات المسممة هو قيام احدى العلامات غير المطابقة بتحاليل جديدة تحصلنا على نتيجتها اليوم ، أنها عادت للمستوى القانوني والمطابق للمعايير”.

وذكرت منظمة حماية المستهلك بأنها ستجري سلسلة من تحاليل ثانية في الأسابيع القادمة، حيث أبدى الكثير من المتعاملين استعدادهم للتعاون مع المنظمة والمساهمة في تطهير السوق.

وفي الأخير أكدت المنظمة بأنها لم تذكر أية علامة لم تستوفي الشروط اللازمة وغير مطابقة، حيث أبلغت وزارة التجارة بها وصلت إليه، حيث تحركة الوزارة وقامت بالإجراءات اللازمة بهذا الأمر.