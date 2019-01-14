هذا هو زوج “رضوى الشربيني” بالصور

انتشرت في الآونة الأخيرة صور قيل بأنها لزوج رضوى الشربيني السابق مع ابنتيه الجميلتين.

وهم يتواجدون على البحر مع صور أخرى للعائلة، لكن إلى غاية اللحظة لم تنشر أي صورة تجمع بين رضوى والرجل المجهول.

للذكر اشتهرت رضوى الشربيني المذيعة المصرية المثيرة للجدل، من خلال برنامجها “هي وبس”.

الذي تدافع فيه عن كل امرأة مظلومة، تعاني من سلطة الذكر وكلامه البذيء وتصرفاته السيئة، ووُصفت رضوى بأنها عدوة الرجال.

وقد تحدثت رضوى الشربيني مرات عدة في برامج مشهورة، عن حياتها الشخصية .

وتطرقت إلى موضوع طلاقها من زوجها، الذي لم تعلن عن اسمه، ورفضت الغوص بالتفاصيل، مكتفية بأنها أنجبت طفلتين جميلتين.