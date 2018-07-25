هذا هو سبب إستغناء مصر عن حاليلوزيتش !!

يتجه الإتحاد المصري لكرة القدم للإستغناء عن فكرة التعاقد مع المدرب البوسني السابق للمنتخب الوطني الجزائري “وحيد حاليلوزيتش” لخلافة “هيكتور كوبر”.

وقال عصام عبد الفتاح عضو الإتحاد المصري لكرة القدم لبرنامج “إستاد الهدف” الذي يُبث على إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

“ملف المدرب الجديد للمنتخب لايزال مفتوحا ولم يتم غلقه بشكل رسمي.. تفاوضنا مع العديد من المدربين والخيارات جميعها مطروحة بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الإتحاد المصري”.

وأضاف:”وضعنا سقفا معينا للراتب السنوي للناخب الجديد يصل ل1.5 مليون دولار ولا يُمكننا دفع أكثر من ذلك”.

ويأتي تصريح عصام عبد الفتاح ليؤكد إبتعاد “حاليلو” عن الفراغنة بسبب مُطالبته براتب سنوي ضخم.