هذا هو سبب ارتفاع حصيلة الوفيات بالغاز

كشفت المكلفة بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية بولاية تلمسان، أن حصيلة الوفيات نتيجة تسرب الغاز جد مرعبة هذه السنة.

وأرجعت المتحدثة السبب الرئيسي في تزايد حصيلة الوفيات بسب تسرب الغاز خلال مكالمة هاتفية على قناة “النهار”، يعود إلى عاملين هما:

قلة الوعي لدى المواطن، والإهمال واللامبالاة، وذلك من خلال عدم تفقد المواطن، لأجهزة المدفئة وغيرها بالإضافة إلى عدم صيانتها.

أما العامل الثانيK تضيف المتحدثة إلى ،شراء المواطن الأجهزة المتوفرة في الاسواق والتي تكون مقلدة أو مستعملة .

وهو الأمر الذي يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

للإشارة، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تسرب الغاز المنبعت من المدفأة إلى 9 أشخاص.

في حين سجلت باتنة 5 أشخاص من عائلة واحدة،أما ولاية تلمسان أحصت وفاة 4 أشخاص لنفس السبب.