هذا هو سبب ارتفاع سعر البطاطا في الأسواق

قال محمد خروبي رئيس الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، إنّ ارتفاع سعار البطاطا “ظرفي” نظرا للظروف الجوية التي عرفها الجنوب.

وأوضح خروبي في تصريح لقناة النهار، اليوم الاثنين، أن الاضطربات الجوية من زوابع رملية وغيرها لم تسمح للفلاح جني البطاطا.

وأشار المسؤول إلى ضرورة إعادة النظر في عمليات التسويق من أجل التحكم في الأسعار التي وصلت بأسواق الجملة 50 دينار.

واعتبر خروبي، أن ارتفاع أسعار البطاطا إلى أكثر من 80 دينار بـ”غير المبرر”.

ومن جهته، أرجع عضو المجلس الوطني المشترك بين المهن لشعبة البطاطا، ارتفاع أسعار البطاطا إلى رفع الحجر الصحي بالمطاعم والجامعات.

وأضاف مصطفى بوزيني، أن المخزون المتواجد لا يمكن الانتهاء منه بين ليلة وضحاها، حتى تستقر الأسعار.

وأكد، المتحدث، أن المشكل يمكن في وصول السعر إلى 70 دينار، فيما لم يتجاوز 40 دينار في حقول الفلاح.