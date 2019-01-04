هذا هو سبب الإنحباس المطري في الجزائر والوطن العربي

تشهد الجزائر حاليا وبعض بلدان الوطن العربي شحًا في تساقط الأمطار منذ أكثر من شهر بالرغم من أننا في فصل الشتاء.

وأرجح خبراء في الطقس أن الإنحباس المطري هذا راجع إلى مرتفع في الضغط الجوي على بلدان المغرب العربي.

وقال عمر الدجاني متنبئ جوي لدى طقس العرب بالأردن، أن سبب الإنحباس الحراري بالمغرب العربي منذ الخريف.

راجع إلى سيطرة المرتفع الجوي “الآزوري” وهو مرتفع جوي ضخم وعنيد لا يتحرك على المنطقة منذ عدة أسابيع متتالية.

وسبب تسميته بالآزوري لأنه متمركز قرب جزر الآزور بالمحيط الأطلسي، بالإضافة إلى ظاهرة النينيون المسيطرة.

والتي تعمل على تكرار نفس الأنظمة الجوية بنفس المنطقة ولوقت طويل ويستمر بنفس الشكل والحجم.

وأضاف ذات المتحدث، أنه على صعيد آخر وبالنسبة لتوزيع الأمطار والثلوج خلال الفترة الأولى من فصل الشتاء.

نلاحظ تمركزها بشكل كبير على منطقة تركيا وشرق البحر المتوسط.