هذا هو سبب القبضة الحديدية بين إدارة سوسطارة واللافي

يواصل النجم الدولي الليبي “مؤيد اللافي” مقاطعته لتدريبات فريقه “إتحاد العاصمة” بسبب عدم تلقيه لمستحقاته المالية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فان ادارة “سوسطارة” أودعت مستحقات “اللافي” في حسابه البنكي لكن بالعملة الصعبة “الأورو”.

الأمر الذي لا يخدم مصالح الدولي الليبي، حيث يستطيع استخراج الأموال بالدينار الجزائري فقط مثلما ينص عليه القانون.

ذات القانون يمنع تحويل الأموال للخارج عبر الأرصدة البنكية بالعملة الصعبة مايجعل القبضة الحديدية متواصلة بين اللافي وإدارة الإتحاد.

وكان “ديبالا” العرب قد طالب بفسخ عقده بالتراضي أو اللجوء للفيفا بسبب عدم تلقيه لمستحقاته العالقة منذ 9 أشهر.