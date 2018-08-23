هذا هو سبب انتشار بوحمرون بين الأطفال بمستشفى بسكرة

أوضح الدكتور، خليل خالد مختص في علم الجرثيم بمستشفى الحكيم سعدان ببسكرة، أن سبب انتشار عدوى بوحمرون خلال اقامة الاطفال بالمستشفى يعود إلى 3 أسباب.

وقال الدكتور أن السبب الأول للعدوى كان عدم وجود معايير العزل بمصلحة العزل.

بالإضافة إللى أن الاطفال المصابين ببوحمرون لم يتلقو اللقاح لانهم أقل من 11 شهر .

أما السبب الثالث، هو وجود مناعة للأمهات لأن الأم هي التي منلا المفروض ان تعطي المناعة لطفلها في 6 أشهر الأولى .

وبخصوص عدد الإصابات قال هناك 9 حالات منها 4 مؤكدة في التحاليل المخبرية بمعهد باستور

أما الوفيات قال هناك حالة واحدة حدثث بسبب مضاعفات على جهاز التنفس وكانت حالة الوفاة منذ حوالي أسبوع.