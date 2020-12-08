هذا هو سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

فن وثقافة
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هذا هو سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني
بقلم زهيدة ث

بعد قصة حب عاشها “الهضبة” الفنان المصري عمرو دياب مع زوجته الممثلة دينا الشربيني وصفها كثيرون أنها من قصص ليالي ألف ليلة و ليلة، انفصل الثنائي مؤخرا.

وحسب قناة ”صدى البلد” المصرية فإن ”سبب انفصال الفنان المصري المشهور عمرو دياب عن زوجته دينا الشربيني هو الحمل”، وذكرت نقلا عن مصدر مقرب أن عمرو دياب ”رفض الإنجاب من دينا الشربيني”.
وأكد المصدر ذاته، أن ”سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، هو أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر”، موضحا بذلك ”السبب الأول” لرفض دياب إنجاب زوجته للأولاد.
وأضاف أن ”السبب الثاني” في تصوره، يعود لكون عمرو دياب قد ”سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليتين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور.

أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، خلافا لدينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا.


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