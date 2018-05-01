هذا هو سبب خمول التلاميذ في الفصل الثالث !!!

المجتمع
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هذا هو سبب خمول التلاميذ في الفصل الثالث !!!
بقلم أمينة ج

يشتكي العديد من الاساتذة من ظاهرة خمول وكسل التلاميذ في الفصل الثالث.

وقالت فاطمة الزهراء براهيمي وهي استاذة اللغة العربية طور ابتدائي، أن التلاميذ يلاحظ عليهم تعب وإرهاق شديدين في الفصل الثالث
لدرجة إن قامت بسوألهم عن سبب تعبهم تكون إجابتهم إما أنهم استفاقوا تعبين أم أنهم مرضى.
وقالت نجوى مكي يعقوبي مديرة مدرسة ابتدائية، قمنا باستدعاء اولياء التلاميذ من اجل معرفة سبب كسل وخمول ابنائهم في الفصل الثالث
وذلك من أجل تفادي تراجع النتائج الدراسية .
وارجع التلاميذ سبب تعبهم إلى عدة امور منها الاستيقاظ باكرا قضاء معظم الوقت في مراجعة الدروس.

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