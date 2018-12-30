هذا هو سبب قتل مجرم لأمه وشقيقاته الثلاث

إعتراف المشتبه في تورطه في جريمة قتل والدته وشقيقاته الثلاث، في واد الليل من ولاية منوبة، بالتهم المنسوبة إليه.

وكشف المتهم في اعترافاته، أنه قرر التخلص منهن عن طريق طعهن بسكين، ثم قام بفتح قارورة الغاز واشعال المنزل لكي يبدو الحادث أنه حريق.

وأضاف، أن أول ضحاياه كانت أمه التي وجه لها طعنتين قاتلتين التي توسلته بأن لا يؤذي أخواته أتناء قتلها.

كما انتظر المجرم بعد قتله لشقيقاته عودة والده، الذي تأخر ،حيث قرر طمس معالم جريمته عبر إضرام النار في البيت.

وأوضح المجرم، أنه فعل جريمته من أجل تلقيبه “بالفاشل“، نظرا لعدم نجاحه في الدراسة ولا في حياته المهنية.

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