هذا هو سبب قطع “فيغولي” لعطلته وعودته إلى “غلطة سراي” !!

الرياضة
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هذا هو سبب قطع “فيغولي” لعطلته وعودته إلى “غلطة سراي” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عاد أمس الجمعة النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” للتدريبات مع فريقه “غلطة سراي” التركي تحضيرا للموسم المقبل.

لكن الأمر الأهم أن بطل إفريقيا رفقة الخضر قطع عطلته السنوية وعاد مُسرعا إلى تركيا لمباشرة التحضيرات رفقة أشبال المدرب “فاتح تيريم”.

رغم أن الآخير حسب الإعلام التركي منح “سوسو” عطلة إلى غاية ال9 أوت المقبل لإسترجاع أنفاسه بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها رفقة “الخضر” في “الكان”.

ويعود سبب العودة السريعة لفيغولي لرغبته في المشاركة في مباراة كأس السوبر  التي ستجمع غلطة سراي بأكهيسار سبور يوم ال7 أوت.


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