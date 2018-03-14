عاجل

هذا هو سبب مرض النساء بهشاشة العظام أكثر من الرجال !!!

المجتمع
  • -
  • 0
هذا هو سبب مرض النساء بهشاشة العظام أكثر من الرجال !!!
بقلم أمينة ج

يعاني حوالي 40 بالمئة من الجزائريين من مرض هشاشة العظام، خاصة النساء مع تقدم سن اليأس وذلك لعدة أسباب.

وأرجع الدكتور عبد النور بوجلطي خلال استضافته في قناة “النهار” سبب مرض هشاشة العظام

إلى نقص الغذاء، ونقص قيتامين ” D” وقلة النشاط.
وأضاف الدكتور، أن المرأة أكثر عرضة لمرض هشاشة العظام من الرجل مع تقدم سن اليأس، لأن جسمها في هذه المرحلة يكون بحاجة إلى الكالسيوم.
ووجه الدكتور نصيحة لمن يعانون من مرض هشاشة العظام، بممارسة الرياضة وأكل الأغذية التي بها الكالسيوم والإعتناء بصحتهم بصفة عامة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital