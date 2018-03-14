هذا هو سبب مرض النساء بهشاشة العظام أكثر من الرجال !!!

يعاني حوالي 40 بالمئة من الجزائريين من مرض هشاشة العظام، خاصة النساء مع تقدم سن اليأس وذلك لعدة أسباب.

وأرجع الدكتور عبد النور بوجلطي خلال استضافته في قناة “النهار” سبب مرض هشاشة العظام

إلى نقص الغذاء، ونقص قيتامين ” D” وقلة النشاط.

وأضاف الدكتور، أن المرأة أكثر عرضة لمرض هشاشة العظام من الرجل مع تقدم سن اليأس، لأن جسمها في هذه المرحلة يكون بحاجة إلى الكالسيوم.

ووجه الدكتور نصيحة لمن يعانون من مرض هشاشة العظام، بممارسة الرياضة وأكل الأغذية التي بها الكالسيوم والإعتناء بصحتهم بصفة عامة.