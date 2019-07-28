هذا هو سرّ “الصاشي” الذي يحمله مبولحي في كل مكان!

صنع الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” الحدث في الأيام الماضية داخل وخارج الملعب، بعدما قاد المنتخب الوطني للتتويج بـ”الكان 2019″.

ولفت “الرايس” أنظار الجميع بعد عودة “الخضر” من مصر وهو يحمل “كيسا” بطريقة غريبة، ليتساءل كل المُتابعين عما يحتويه بالداخل.

وأشارت العديد من المصادر بأن الرقم واحد في “الأفناك” يحمل داخل “الصاشي” أغراض والدته المُتوفاة منذ أكثر من تسع سنوات.

يُذكر بأن قائد نادي الإتفاق السعودي، عانى كثيرا بعدما وافت المنية أمه “عائشة” والتي تركت فراغا رهيبا في حياته.

يُشار بأن “مبولحي” تربى على يد والدته فقط، في غياب أبيه، وهو ما يُفسر العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بها.

وخلّد صاحب الـ33 عاما إسم أمه على قُفازه الذي يرتديه في المُنافسة الرسمية، من خلال كتابة إسمها ليستحضرها فوق الملعب.