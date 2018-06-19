هذا هو سرّ تفوق الإناث على الذكور في الامتحانات

أظهرت نتائج الإمتحانات الدراسية تفوقا ملحوظا للإنات على الذكور بنسبة كبيرة في مختلف الأطوار السنوية

وبمعدلات تفوق بكثير المعدلات التي يتحصل عليها الذكور.

كما يلاحظ أن أعلى معدل على المستوى الوطني يكون دائما من نصيب فتاة.

ورصدت كاميرا “النهار” العديد من أراء المواطنين من أجل معرفة السر في تفوق الإناث على الذكور كل مرة.

حيث أرجع معظمهم أن السبب في ذلك يعود، إلى أن جل البنات هدفهم الوحيد هو الدراسة التي تكون سلاحا لهم في المستقبل.

أما الذكور إن لم ينجحوا في المرحلة الدراسية يتوجهون إلى الحياة العملية.