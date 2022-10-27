هذا هو سر إهدار محرز ركلة الجزاء أمام دورتموند

كشف فريق بوروسيا دورتموند الألماني عن سر إهدار النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ركلة الجزاء سهرة الثلاثاء.

وذلك في اللقاء الذي جمع دورتموند بالضيف مانشستر سيتي الانجليزي في الجولة الـ5 من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدورتموند عبر “تويتر”، صورة تظهر سر تصدي الحارس، كوبيل لركلة محرز في الدقيقة 63.

وتُظهر الصورة، المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو، وهو يشير إلى الزاوية اليمنى لحارس دورتموند، واستجاب إليه زميله، وهو ما ساعده بالفعل على التصدي لركلة الجزاء.