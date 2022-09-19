هذا هو سعر آيفون 14 في الجزائر

تداولت صفحات البيع والشراء على مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر، سعر بيع هاتف آيفون 14، بعد أيام قليلة من إطلاقه.

ووصلت أسعار النسخة الأخيرة لهواتف آيفون، إلى أرقام خيالية، حيث بلغ سعر هاتف آيفون 14 بروماكس بالجزائر، أكثر من 41 مليون سنتيم.

وأجمع المواطنون، على أن سعر هاتف آيفون الجديد، جد غالي، على غرار النسخ السابقة لشركة آبل.

وكانت شركة “آبل” قد طرحت في الـ7 من شهر سبتمبر، سلسلة منتجات جديدة متمثلة في هواتف “أيفون 14” ،و”أيفون 14 برو”، “أيفون 14 بلوس” و”أيفون 14 برو ماكس”.