هذا هو سعر الحليب في شهر رمضان

طمأن المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي بأن المنتجات الحليبية ستكون كافية خلال شهر رمضان.

وتوقع أن يفوق العرض الطلب بعد أن قامت الدولة بضخ 21 طنًا من مادة غبرة الحليب في الملبنات، مشددا على أن حليب الأكياس. سيباع بسعره المعتاد والمحدد بـ 25 دينارً.

وأضاف قائلا ،”لقد تم أخيرا تدشين وحدة إنتاج جديدة للحليب علامة “جيبيلي”. بالمنطقة الصناعية الرويبة بطاقة إنتاج يومية تقدر بـ 4،1 مليون لتر. منها مليون لتر مبستر وبإمكان هذه الوحدة تغطية حاجيات مجمل ولايات الوسط .”